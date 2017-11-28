Вашингтонский рейнджер Курт Волкер: шаг вперед и бегом назад. Колонка Олега Денежки

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер жалуется. Он так жалобно жалуется, что его самого жалко. Он плачет и говорит, что помощник президента России Владислав Сурков его обижает. Конкретно тот обидел его 13 ноября в Белграде на встрече, прошедшей в разрезе обсуждений размещения в Донбассе охранной миссии ООН. Он, товарищ Курт, к Суркову со всей душой, а Владислав, если и ставит спецпредставителя во что-нибудь, то явно не в то, чем тому хотелось бы быть.

В начале 90-х годов прошлого века в Голливуде существовала весьма популярная франшиза с Чаком Норрисом: «Уокер, техасский рейнджер». Наш Волкер, в отличие от героя Норриса, не Корделл, а вовсе даже Курт. Родом он не из Техаса, и работает в Вашингтоне, и, в отличие от Чака Норриса, который не раз высказывал свои симпатии к России, нашу страну искренне ненавидит.

Но в одном они сходятся удивительно точно: рассказы спецпредставителя об агрессивности России столь же сказочны, как и приключения техасского рейнджера в Голливуде.

Рассказывая одному из американских изданий о ситуации на Украине и попытках нормализации отношений с Москвой, Волкер пожаловался корреспонденту, что «все пропало». А почему пропало? А потому, что Россия не хочет соглашаться с США ни по поводу Украины, ни по поводу Сирии.

А ведь Вашингтон хочет только хорошего. А плохого не хочет. Как сказал спецпредставитель, мы все Россию любим и хотим относиться к ней хорошо. А она, такая нехорошая…

«Наша третья встреча с Сурковым, как вы сказали, была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине», — размазывая слезы по щекам, говорил Курт Уокер, добавив, что Россия вообще ведет себя заносчиво, и все дело в том, что Владимир Путин не захотел во Вьетнаме встретится с Дональдом Трампом.

Какое коварство. В век Интернета и телефонов, чтобы начать себя вести по-человечески во внешней политике, американскому президенту нужно обязательно заглянуть сокровенно Владимиру Владимировичу в глаза. И что Дональд рассчитывал там увидеть?

Впрочем, то, на что рассчитывал Трамп, ровно, как и Волкер, понятно даже ребенку с задержкой развития: согласия России на все, что предложат США. Вот это было бы шагом вперед. О чем и заявил недавно российский сенатор Алексей Пушков, отвечая на плач Ярославны, то есть товарища Курта.

«Если мы планируем хоть какое-то улучшение отношений США и России, мы не хотим оставаться на том месте, где мы сейчас. Мы бы хотели больше конструктива», — сквозь слезы прошептал товарищ Курт.

Это что он назвал «конструктивом»? Экономические санкции, допинговый скандал, высылку дипломатов, натравливание на Россию украинских националистов и мусульманских радикалов? А в ответ отказ от национальных интересов со стороны нашей страны?

А товарищ Курт и не скрывает, что именно является для него «конструктивом». Капитуляция Кремля.

«Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет», — написал Пушков в своем Twitter.

Именно так. Нежелание России поступаться своими интересами в Вашингтоне называют нежеланием нормализации отношений между двумя странами. Нормализация — это от слова «нормально». А «нормально» в понимании США — это отношения их, хозяев, и всего остального мира — холопов.

Но Пушков прав. Пусть такого шага не ждут. Разочаруются. И лучше уж как сейчас, без «конструктива». Но зато без плясок под чужую дудку.

Далее товарищ Курт жаловался, что Россия мол везде проявляет необъяснимую агрессивность, всюду вторгается, и именно поэтому потеряла Украину. Ну, сказки, как Россия в Донбассе и в Крыму потеряла аж целую Украину, Волкер пусть рассказывает не мне, до 2013 года прожившему в этой стране абсурда, а детям в детском саду. Если они из рогаток его не расстреляют.

Если бы не действия Москвы, то и Крыма бы у нас не было, и Донбасс киевские националисты утопили бы в крови.

Да, кстати. Насчет «везде вторгается». Это совершенно коровий вопрос: кто бы мычал.

Например, урожай мака в Афганистане исчисляется тысячами тонн (прописью: девяти тысяч тонн). Это товарное количество и требует промышленных обрабатывающих площадей, минизаводов, чтобы сделать из этого урожая готовый к продаже наркотик.

Я представляю, что можно сделать скрытые плантации в джунглях Южной Америки или Китая. Но в горном и лысом, как коленка, Афганистане?! При наличии контингента в 11 тысяч солдат коалиции плюс местная полиция? А в горах мак не растет.

Так что делают США за 11 тысяч километров от своего восточного побережья, разделенные с Афганистаном половиной континента и Атлантическим океаном? Правильно, накачивают мир, в том числе Россию, наркотиками.

А что делаем мы в Ростовской области, когда нас с Донбассом разделяют пограничный столб, десяток таможенников и пограничный наряд? Правильно, мы тут живем, товарищ Курт. И нам совсем не хочется, чтобы границы у нас «полыхали», и наших соотечественников каратели Киева расстреливали у нас на глазах. Поэтому давайте без «конструктива». И баз шагов вперед.