В РПЦ нашли виноватого в неудачном пуске «Союза» с «Восточного»

Москва, 28 ноября. Запуск спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», стартовавшего 28 ноября, оказался неудачным. По словам протодиакона Андрея Кураева, освящающие ракеты священники РПЦ ответственны за аварии с ними.

Госкорпорация Роскосмос подтвердила потерю связи со спутником «Метеор-М», ранее вероятной причиной сбоя назвали человеческий фактор.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг», — прокомментировал представитель РПЦ Андрей Кураев в эфире радио «Говорит Москва».

Священнослужитель отметил, что представители церкви несут ответственность за проведение религиозных мероприятий, связанных с освящением технических объектов. Он подчеркнул, что этот вопрос на совести священников. Известно, что ракету «Союз-2.1б» освящал епископ Лукиан, пишет Ura.ru.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о причинах нештатной ситуации с «Метеором-М», однако призвал не спешить с выводами.