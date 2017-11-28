Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
«Яндекс» испытал свой беспилотный автомобиль в зимних условиях
Россия
Госдума просит правительство РФ разрешить котам жить в подвалах
Следующая Новость
Срочная новость
Сирия: объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума просит правительство РФ разрешить котам жить в подвалах

    17:09  28 Ноября 2017
    161

    Госдума просит правительство РФ разрешить котам жить в подвалах

    Москва, 28 ноября. Депутаты Госдумы намерены обратиться в правительство РФ с просьбой изменить технический регламент по содержанию подвалов, чтобы там могли жить бездомные животные. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

    Он отметил, что в соответствии с техрегламентом окна подвалов необходимо закрывать, из-за чего внутри начинают размножаться грызуны, а кошки не могут туда попасть. Кроме того, животных часто замуровывают, что является примером жестокого обращения.

    «На мой взгляд, нет никакой проблемы поменять этот технический регламент для того, чтобы соблюсти и меры антитеррористической безопасности, и оставить возможность прохода в подвалы животных», — цитирует депутата «Парламентская газета».

    Бурматов добавил, что инициативу поддерживают зоозащитники и простые граждане.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #животные #подвал
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть