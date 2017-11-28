Госдума просит правительство РФ разрешить котам жить в подвалах

Москва, 28 ноября. Депутаты Госдумы намерены обратиться в правительство РФ с просьбой изменить технический регламент по содержанию подвалов, чтобы там могли жить бездомные животные. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Он отметил, что в соответствии с техрегламентом окна подвалов необходимо закрывать, из-за чего внутри начинают размножаться грызуны, а кошки не могут туда попасть. Кроме того, животных часто замуровывают, что является примером жестокого обращения.

«На мой взгляд, нет никакой проблемы поменять этот технический регламент для того, чтобы соблюсти и меры антитеррористической безопасности, и оставить возможность прохода в подвалы животных», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Бурматов добавил, что инициативу поддерживают зоозащитники и простые граждане.