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Путин: Беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо
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    Путин: Беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо

    17:11  28 Ноября 2017
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    Путин: Беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо

    Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин назвал недопустимым «беспардонное вмешательство» в семейную жизнь россиян и ущемление родительских прав в нашей стране. Во вторник глава государства выступил на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действиях в интересах детей.

    Ранее сенат Елена Мизулина заявила, что сотрудники правоохранительных органов могут приходить в семьи с проверками без каких-либо разрешительных документов.

    «Что касается ювенальной юстиции в целом, то не могу с вами не согласиться, здесь есть вопросы, которые требуют внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо», — подчеркнул глава государства.

    По словам Путина, в нашей стране есть свои традиции. В первую очередь, традиции крепкой семьи.

    «Беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо», — отметил президент.

    Напомним, что Путин предложил специпотеку для семей, родивших второго или третьего ребенка с 2018 года. Программа коснется семей, где второй и третий ребенок родились после 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #семья
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