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Девушку с гранатой вместо оберега задержали в Донецкой области
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    Девушку с гранатой вместо оберега задержали в Донецкой области

    17:21  28 Ноября 2017
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    Девушку с гранатой вместо оберега задержали в Донецкой области

    Донецк, 28 ноября. Шестнадцатилетняя девушка хранила на чердаке дома в городе Авдеевке Донецкой области боеприпасы и взрывчатку, а с собой как оберег носила гранату РГД-5. Об этом информирует пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Сообщается, что полицейские остановили девушку для проверки документов: при осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у нее противопехотную осколочную гранату РГД-5. Молодая особа пояснила, что носит с собой гранату как оберег и призналась, что у нее есть и другие виды взрывчатки. 

    По словам девушки, молодой человек попросил оставить у нее на хранение боеприпасы, а она не смогла ему отказать.

    В результате досмотра чердачного помещения в Авдеевке полицейские изъяли по три гранаты Ф-1 и ВОГ-17, запалы к ним, а также более 150 патронов для автоматического оружия и прессованный порох.

    Арсенал изъят, в настоящее время полиция занимается выяснением личности молодого человека, попросившего девушку спрятать боеприпасы.

    По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

    Автор: Федор Веснин
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    #донецк #граната #девушка #оберег
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