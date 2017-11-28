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Москва призывала ОБСЕ отреагировать на задержание журналистов в Молдавии
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    Москва призывала ОБСЕ отреагировать на задержание журналистов в Молдавии

    16:56  28 Ноября 2017
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    Москва призывала ОБСЕ отреагировать на задержание журналистов в Молдавии

    Москва, 28 ноября. Россия резко осуждает действия властей Молдавии, которые задержали двух российских журналистов в аэропорту Кишинева. Об этом во вторник заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, призвав ОБСЕ дать оценку данному инциденту.

    «Рассчитываем на оперативную реакцию на ситуацию в форме публичной оценки со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира», — пояснила она.

    Москва призывала ОБСЕ отреагировать на задержание журналистов в Молдавии

    Захарова отметила, что Кишинев с упорством отказывается соблюдать основополагающие принципы свободы слова и пытается всеми силами отгородить население от любых альтернативных точек зрения.

    Ранее сообщалось о том, что обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову задержали в аэропорту Кишинева. По словам представителя Пограничной полиции Молдавии Раисы Новицки, журналисты не смогли подтвердить, что их визит в страну носит частный характер.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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