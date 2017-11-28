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Мэр Нижнего Тагила обвинил Галустяна и Петросяна в плохом имидже города
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    Мэр Нижнего Тагила обвинил Галустяна и Петросяна в плохом имидже города

    16:54  28 Ноября 2017
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    Мэр Нижнего Тагила обвинил Галустяна и Петросяна в плохом имидже города

    Нижний Тагил, 28 ноября. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назвал имена тех, кто, по его мнению, формирует негативный образ города.

    «Сложился устойчивый стереотип восприятия города, и это мешает. В фельетонах, юмористических репризах, тележурнале «Фитиль» — пусть они были лет 40 назад еще, но все же», — заявил градоначальник, отметив, что уже тогда восприятие о городе было «специфическое».

    По словам Носова, раньше образ Нижнего Тагила формировали Петросян, а также Леонов с Евстигнеевым. Сейчас это делают Галустян со Светлаковым со своим «Тагииил!», передает Ura.Ru.

    В качестве примера мэр Нижнего Тагила также привел город Урюпинск, который пострадал от одного анекдота.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #галустян #петросян #нижний тагил
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