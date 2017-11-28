Больная голова находится в Киеве: экс-депутат Рады объяснил, кто испортил отношения с соседями

Обозреватель «Главреда» и украинский политолог Максим Розумный убежден, что именно Россия виновата в том, что у Киева не клеится общение с соседними странами. По его словам, из-за «пропаганды» Москвы, которая якобы выставляет Украину как националистическое государство, ситуация в стране вызывает у соседей «опасения и отрицательные эмоции».

России сегодня выгодно, чтобы Украина была монолитной и дружеской страной по отношению к ближайшим соседям: Белоруссии, Польше, Венгрии, Румынии и Чехии, считает экс-депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что «больная голова сегодня находится именно в Киеве».

«Виновата верхушка сегодняшней власти: президент Украины Петр Порошенко, МИД в лице Павла Климкина, националистические идеалы, которые сегодня присутствуют на Украине, и сам парламент. А большую вину я возлагаю на такого безграмотного человека как Владимир Вятрович. Поэтому все проблемы нужно искать внутри Украины, а не в России, — комментирует для ФАН Алексей Журавко. — И комментарии России по ситуации на Украине, и мнения находящихся в РФ украинских политиков сходятся во одном: международные отношения с Киевом испорчены, и в этом виновата нынешняя власть. Все сказано четко и популярно».

Однако Максим Розумный считает иначе. По его мнению, на ухудшение отношений, а в некоторых местах и на возникшую открытую вражду, в том числе с Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, влияют три фактора.

Во-первых, Украина начала приобретать международную субъектность, что всегда приводит к ревности и опасениям со стороны соседей. Больше всего, считает Розумный, переживают те, кто привык к «слабой Украине», которая годами шла на уступки якобы во имя мира.

Во-вторых, отмечает Розумный, не обошлось без существенного влияния «пропаганды» Москвы. Политологу не нравится, как российские СМИ освещают события в его стране. Он считает, что пресса «активно тиражирует» представления об Украине как о государстве, где победили националистические силы, что и вызывает «опасения и отрицательные эмоции у соседей».

И в-третьих, атмосфера международных отношений в регионе в целом меняется. Это, как считает Розумный, связано и с влиянием «российского реваншизма», и с ослаблением Европейского союза, что ведет к «пробуждению национального эгоизма» некоторых государств.

«Если речь идет о Польше, то конфликт связан с Бандерой, Шухевичем. Это героизация нацизма, Гитлера, третьего рейха. Кроме того, это «Азов» и другие националистические организации, которые носят ту же самую свастику, — считает собеседник ФАН Алексей Журавко. — И Белоруссия, и Польша, и Венгрия, — все прекрасно видят, как народные депутаты в своих выступлениях говорят, что «Донбасс нужно травить, как тараканов дихлофосом». Это раскол в обществе и самое проявление фашизма. России сегодня выгодно, чтобы Украина была монолитной и дружеской страной по отношению к ближайшим соседям: Белоруссии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии и так далее. Больная голова находится в Киеве».

Журавко добавил, что и в самом свежем конфликте — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — Киев виноват сам.

«Сейчас произошел конфликт между Белоруссией и Украиной, но именно Киев в нем виноват, потому что Порошенко пообещал Лукашенко, что общество не узнает о задержании украинского журналиста в Белоруссии. Они договорились не раскрывать детали, и Лукашенко выполнил свою часть обещания. Теперь он фактически заявил, что президент Украины — брехун, потому что Порошенко нарушил свое молчание. А другие страны вокруг смотрят на это безобразие, — подчеркивает Журавко. — Президент Украины не сдержал ни одного слова, которое дал той же Польше. Даже если говорить о голодоморе и о той лжи, кторая идет от властей Украины. Польша не согласна, чтобы Киев своими заявлениями искажал исторические факты, и другие страны не будут согласны тоже. Пусть ищут виноватых у себя, а не клевещут».

Украинский политик отметил, что сегодня на Украине «не только жгут покрышки, но уничтожают бизнес, уничтожают консульства и посольства других стран».