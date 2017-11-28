Новый способ взлома iPhone X‍ показали на видео

Ханой, 28 ноября. Специалисты из вьетнамской корпорации Bkav опубликовали второй ролик, посвященный способу обхода биометрической защиты iPhone X.

Ранее издание «Ридус» сообщило о том, что представители Bkav изготовили на 3D-принтере специальную маску, которая была дополнена двухмерными изображениями. Она позволяла обмануть технологию Face ID от Apple.

Однако теперь вьетнамские эксперты серьезно доработали слепок лица. Основная часть головы изготовлена из каменного порошка, а вместо глаз используются инфракрасные изображения.

Новое видео получились более подробным, так как некоторые из комментаторов поставили под сомнение эффективность разработанного в Bkav метода.

Напомним, в первой половине ноября стало известно о том, что американский мальчик смог разблокировать iPhone X своей матери с помощью Face ID.