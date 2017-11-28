Зима в московском регионе начнется с метели и мокрого снега

Москва, 28 ноября. Штормовое предупреждение объявлено в Центральном федеральном округе России на 1−2 декабря. Это связано с повышением количества осадков и усилением ветра, рассказали в Гидрометцентре.

Сообщается, что неблагоприятные погодные явления будут вызваны приходом в регион циклона с Балканского полуострова. Он принесет в Центральный федеральный округ России дожди и мокрый снег.

«Днем 1 декабря и ночью 2 декабря в ЦФО ожидаются снег, местами сильный, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель», — отметили в метеорологической службе.

В ведомстве добавили, что порывы южного и юго-восточного ветра в первые дни зимы будут достигать 20 м/с, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -3°C до +3°C в зависимости от региона.

В связи с этим в Гидрометцентре рекомендуют автолюбителям не парковать свой транспорт под деревьями и рекламными конструкциями, а также быть особо внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и заранее выбирать маршруты объезда вероятных скоплений автотранспорта.

Отметим, в Москве 1 декабря прогнозируют температуру воздуха +1, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.