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Зима в московском регионе начнется с метели и мокрого снега
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    Зима в московском регионе начнется с метели и мокрого снега

    16:54  28 Ноября 2017
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    Зима в московском регионе начнется с метели и мокрого снега

    Москва, 28 ноября. Штормовое предупреждение объявлено в Центральном федеральном округе России на 1−2 декабря. Это связано с повышением количества осадков и усилением ветра, рассказали в Гидрометцентре.

    Сообщается, что неблагоприятные погодные явления будут вызваны приходом в регион циклона с Балканского полуострова. Он принесет в Центральный федеральный округ России дожди и мокрый снег.

    «Днем 1 декабря и ночью 2 декабря в ЦФО ожидаются снег, местами сильный, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель», — отметили в метеорологической службе.

    В ведомстве добавили, что порывы южного и юго-восточного ветра в первые дни зимы будут достигать 20 м/с, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне от  -3°C до +3°C в зависимости от региона.

    В связи с этим в Гидрометцентре рекомендуют автолюбителям не парковать свой транспорт под деревьями и рекламными конструкциями, а также быть особо внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и заранее выбирать маршруты объезда вероятных скоплений автотранспорта. 

    Отметим, в Москве 1 декабря прогнозируют температуру воздуха +1, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

    Автор: Федор Веснин
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    #погода #гидрометцентр #зима #цфо
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