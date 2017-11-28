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В СНБО нашли способ сделать Украину членом НАТО
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    В СНБО нашли способ сделать Украину членом НАТО

    16:52  28 Ноября 2017
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    В СНБО нашли способ сделать Украину членом НАТО

    Киев, 28 ноября. Украина должна быть полезна для НАТО, чтобы стать членом Североантлантического альянса, заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    В пресс-службе СНБО процитировали речь замсекретаря ведомства Александра Литвиненко во время Национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию». В ней он призвал жителей Украины быть полезными для военно-политического блока.

    «Мы станем членами НАТО в том случае, если мы будем полезны НАТО, — обратился он к согражданам, — когда мы будем соответствовать критериям и достигнем должного уровня совместимости. Над этим надо работать, и мы над этим работаем».

    В СНБО нашли способ сделать Украину членом НАТО

    Литвиненко также добавил, что безопасность страны является делом Украины, однако «помогая нам (Украине. — Прим. ФАН), НАТО помогает себе», отметили в пресс-службе СНБО.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #нато #снбо #польза
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