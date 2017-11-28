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Азаров призвал Берлин, Париж и Москву отреагировать на «похороны» минских соглашений, устроенные Киевом
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    Азаров призвал Берлин, Париж и Москву отреагировать на «похороны» минских соглашений, устроенные Киевом

    17:28  28 Ноября 2017
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    Азаров призвал Германию, Францию и Россию отреагировать на «похороны» минских соглашений, устроенные Киевом

    Заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что минские соглашения «мертвы», — это официальное признание Киева в том, что он недоговороспособен, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

    В беседе с Федеральным агентством новостей Николай Азаров обратил внимание на то, что «так называемое» правительство Украины в лице Арсена Авакова официально признало, что не выполняло и не собирается выполнять минские соглашения.

    «За три года Украина не выполнила ни единого пункта минских соглашений. Теперь она говорит, что соглашение мертво. И любое новое будет мертво, потому что Украина показала, что она недоговороспособна. Теперь пусть на это отреагирует Германия, Франция, Россия. Они ведь гаранты выполнения минских соглашений, а одна украинская сторона отказывается их выполнять», — отметил бывший премьер-министр Украины.

    При этом Николай Азаров считает, что слишком много чести уделяется господину Авакову.

    «Кто такой Аваков? Рядовой министр, которых больше двух десятков. По конституции и законодательству Украины, о внешней политике могут высказываться только три человека: президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Фамилии Авакова там не значится. Поэтому занимайся внутренними делами. У тебя каждый день убивают, взрывают, грабят. По организованной преступности Украина занимает одно из первых мест в мире, а ты там вякаешь про внешнюю политику, в которой ничего не понимаешь», — возмутился Николай Азаров.

    По его мнению, если заявление о «смерти» минских соглашений является частью предвыборной кампании, которую министр внутренних дел почему-то уже начал, то вряд ли ему это поможет.

    «У него нулевые шансы», — заключил экс-премьер.

    Напомним, выступая на национальном экспертном форуме «Украина: в стремлении к равновесию», глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские соглашения больше не являются «реальным механизмом для достижения мира и разрешения конфликта». По его мнению, «они были хорошим механизмом для прекращения огня», но больше не работают.

    Арсен Аваков считает, что надо заключить новые соглашения, не минские, а «венские, парижские или любые другие». В них, по мнению украинского министра, должны быть закреплены контроль над российско-украинской границей совместно с миротворцами ООН, ввод украинских органов юстиции в Донбасс, проведение там выборов и амнистия тех, кто не совершал тяжких преступлений, передает «Газета.ru».

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #арсен аваков #донбасс #украина #минские соглашения #николай азаров
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