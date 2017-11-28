«Больная территория»: в Киеве предложили ограничить права жителей Донбасса

Киев, 28 ноября. Жители Донбасса не могут иметь равные права наряду с остальными гражданами Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

По его мнению, в случае возвращения неподконтрольной части Донбасса в состав Украины необходимо ввести особый режим, который запрещает жителям этих территорий принимать участие во всеукраинских выборах.

«Это особая территория. Эта территория больная и мы должны это понимать. Мы должны создать все экономические условия для ее работы, когда она вернется в состав Украины. Но вместе с тем голосование, чтобы они посылали своих депутатов в Верховную Раду – это просто невозможно, остальное население Украины этого не поймет», — заявил Ехануров в эфире телеканала NewsOne.

Он также добавил, что Донбасс не может обладать равными правами наряду с другими регионами Украины, отметив, что в случае перехода региона под контроль Киева населению Донецкой и Луганской областей необходимо создать «жесткие условия».