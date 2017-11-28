Дамаск: спецназ САА уничтожил снайперское гнездо ССА под Харастой

Дамаск, 28 ноября. Спецназ сирийской армии совершил успешную вылазку за линию фронта в районе Хараста.

Сирийские военные источники сообщают, что сирийский спецназ провел успешную операцию против «умеренных» боевиков группировки «Файлак ар-Рахман» (ранее входила в состав запрещенного в России террористического альянса «Джебхат ан-Нусра1»). Бойцы пересекли линию фронта и уничтожили снайперское гнездо боевиков, захватив трофеи. Ликвидировано три исламиста.

Ранее сообщалось, что в районе пригорода Дамаска Хараста в результате столкновений погиб бригадный генерал Сирийской арабской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.