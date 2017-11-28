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Дамаск: спецназ САА уничтожил снайперское гнездо ССА под Харастой
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    Дамаск: спецназ САА уничтожил снайперское гнездо ССА под Харастой

    16:43  28 Ноября 2017
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    Дамаск: спецназ САА уничтожил снайперское гнездо ССА под Харастой

    Дамаск, 28 ноября. Спецназ сирийской армии совершил успешную вылазку за линию фронта в районе Хараста.

    Сирийские военные источники сообщают, что сирийский спецназ провел успешную операцию против «умеренных» боевиков группировки «Файлак ар-Рахман» (ранее входила в состав запрещенного в России террористического альянса «Джебхат ан-Нусра1»). Бойцы пересекли линию фронта и уничтожили снайперское гнездо боевиков, захватив трофеи. Ликвидировано три исламиста.

    Ранее сообщалось, что в районе пригорода Дамаска Хараста в результате столкновений погиб бригадный генерал Сирийской арабской армии.

    Дамаск: спецназ САА уничтожил снайперское гнездо ССА под Харастой

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #файлак ар-рахман
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