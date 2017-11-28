Журналистов из РФ задержали в аэропорту и депортируют из Молдавии

Кишинев, 28 ноября. Обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову задержали в аэропорту Кишинева. Как сообщила официальный представитель Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки, журналистам запрещен въезд в страну, поэтому в ближайшее время они будут депортированы.

«Этим гражданам РФ было отказано во въезде в Молдавию, поэтому следующим рейсом они будут отправлены в Москву. Они заявили, что прибыли с частным визитом, но не смогли подтвердить свои намерения», — пояснила она ТАСС.

Ранее Самолетов сообщил, что молдавские таможенники забрали у него и его коллеги паспорт и перевели их в «чистую зону» аэропорта. По его словам, они вместе с Сафроновой прибыли к друзьям в Молдавию, чтобы показать им свой документальный фильм о космонавтике, который они делали семь лет.