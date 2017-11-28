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Политика
Журналистов из РФ задержали в аэропорту и депортируют из Молдавии
Политика
Журналистов из РФ задержали в аэропорту и депортируют из Молдавии
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    Журналистов из РФ задержали в аэропорту и депортируют из Молдавии

    16:26  28 Ноября 2017
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    Журналистов из РФ задержали в аэропорту и депортируют из Молдавии

    Кишинев, 28 ноября. Обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову задержали в аэропорту Кишинева. Как сообщила официальный представитель Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки, журналистам запрещен въезд в страну, поэтому в ближайшее время они будут депортированы.

    «Этим гражданам РФ было отказано во въезде в Молдавию, поэтому следующим рейсом они будут отправлены в Москву. Они заявили, что прибыли с частным визитом, но не смогли подтвердить свои намерения», — пояснила она ТАСС.

    Ранее  Самолетов сообщил, что молдавские таможенники забрали у него и его коллеги паспорт и перевели их в «чистую зону» аэропорта. По его словам, они вместе с Сафроновой прибыли к друзьям в Молдавию, чтобы показать им свой документальный фильм о космонавтике, который они делали семь лет.

      

    Автор: Геннадий Плющев
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    #молдавия #кишинев #самолетов #сафронова
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