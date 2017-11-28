МХТ имени Чехова отменил три декабрьских спектакля с участием Табакова

Москва, 28 ноября. В МХТ имени Чехова отменили декабрьские спектакли, в которых должен был участвовать Олег Табаков.

Напомним, что известный российский актер был госпитализирован в Первую градскую больницу.

«Обращаем ваше внимание на изменения, произошедшие в репертуаре декабря. Спектакли «Дракон» (5 и 12 декабря) и «Юбилей ювелира» (7 декабря) отменяются. Билеты подлежат возврату в кассы театра в течение пяти дней, начиная с даты спектакля», — цитирует «Газета.Ru» представителей театра.

Отмечается, что вместо «Дракона» на Основной сцене будет показан спектакль «№13D», спектакль «Юбилей ювелира» заменили на постановку «Контрабас».

Ранее сообщалось, что Табакова пока что не переведут из реанимации. Отметим, что состояние Табакова оценивается как «крайне тяжелое». У артиста диагностировали сильное воспаление легких.