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Интернет и гаджеты «убили» воображаемых друзей — ученые
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    Интернет и гаджеты «убили» воображаемых друзей — ученые

    16:56  28 Ноября 2017
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    Интернет и гаджеты «убили» воображаемых друзей — ученые

    Москва, 28 ноября. Интернет и современные гаджеты стали причиной того, что дети перестали заводить себе воображаемых друзей. К такому выводу пришли британские ученые по итогам исследования.

    Они провели соцопрос, в котором приняли участие около двух тысяч родителей. По их данным, только 17% детей в Великобритании сегодня имеют вымышленных друзей, тогда как в 2001 году этот показатель достигал 50%.

    Кроме того, выяснилось, что проводить время в компании вымышленных приятелей более склонны девочки. Они обзаводятся воображаемыми друзьями на 10% чаще. 37% родителей убеждены, что причиной появления у их детей вымышленных друзей является из богатое воображение, пишет Beta News.

    При этом самое популярное имя для невидимого друга — Джек. Чуть менее популярны Гарри, Чарли, Бен, Элли и Боб. Чаще всего воображаемых приятелей имеют дети в возрасте от трех до семи лет, сообщают «Дни.ру».

    Автор: Катерина Михайлиди
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