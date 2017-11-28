МИД ответил на заявление НАТО о поставках российских С-400 Анкаре

Берлин, 28 ноября. Соглашение о поставке российских С-400 Турции касается только Москвы и Анкары, заявил руководитель отдела НАТО департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кирилл Логвинов во время Берлинской конференции по безопасности.

«Если наших турецких коллег интересуют эти виды вооружений, если они готовы к переговорам, их интересуют поставки, мы здесь открыты для любой страны вне зависимости от членства в том или ином военно-политическом блоке», — констатировал российский дипломат.

Он обратил внимание, что заключенное в сентябре этого года соглашение о поставках российских С-400 турецкой стороне касается только Москвы и Анкары, передает РИА Новости.

Ранее США раскритиковали сделку России и Турции, заметив, что Анкаре стоило приобрести систему противоракетной обороны, которая была бы совместима с вооружениями НАТО. В свою очередь генсек Североантлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что Анкара вправе самостоятельно принимать такие решения.