Божович может возглавить «Краснодар»

Краснодар, 28 ноября. Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович зимой может возглавить «Краснодар». Как стало известно Федеральному агентству новостей, неофициальные контакты на этот счет уже были через неких посредников.

По словам источника, в «Краснодаре», вероятнее всего, решатся отправить в отставку Игоря Шалимова, под руководством которого «быки» после 18 туров занимают пятое место в чемпионате России.

Напомним, в августе «Краснодар» не сумел пройти в основную сетку Лиги Европы. Ранее ФАН сообщал о переговорах между «Краснодаром» и бывшим тренером московского «Динамо» Андреем Кобелевым.