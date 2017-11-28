Победительница «Евровидения» потеряла свою шикарную шевелюру
Стокгольм, 28 ноября. Шведская певица Loreen, которая пять лет назад одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» с композицией Euphoria, решилась на смену имиджа.
34-летняя исполнительница решила расстаться со своей длинной шевелюрой и побрилась наголо. Агрессивный образ певицы связан с выходом ее новой пластинки под названием RIDE.
Loreen edita su segundo álbum de estudio, ‘Ride’https://t.co/VcaAli6Cv3 https://t.co/rZrNRI4MLB— SIE7E RADIO (@sieteradio) November 28, 2017
Как отметила сама певица, пришло время быть собой.
YES LOREEN #RIDE pic.twitter.com/fZuimNaXUP— RIDE (@talhaouifan) November 23, 2017
«Настало время быть самой собой. Волосы были моей своего рода защитой, теперь я более уязвима, но стала гораздо более открытой и честной с аудиторией», — отметила Loreen.
Напомним, песня Euphoria была признана самой востребованной и популярной за всю историю музыкального конкурса.