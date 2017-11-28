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Победительница «Евровидения» потеряла свою шикарную шевелюру
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    Победительница «Евровидения» потеряла свою шикарную шевелюру

    16:16  28 Ноября 2017
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    Победительница «Евровидения» потеряла свою шикарную шевелюру

    Стокгольм, 28 ноября. Шведская певица Loreen, которая пять лет назад одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» с композицией Euphoria, решилась на смену имиджа.

    34-летняя исполнительница решила расстаться со своей длинной шевелюрой и побрилась наголо. Агрессивный образ певицы связан с выходом ее новой пластинки под названием RIDE. 

    Как отметила сама певица, пришло время быть собой.

    «Настало время быть самой собой. Волосы были моей своего рода защитой, теперь я более уязвима, но стала гораздо более открытой и честной с аудиторией», — отметила Loreen. 

    Напомним, песня Euphoria была признана самой востребованной и популярной за всю историю музыкального конкурса.

    Автор: Дана Балан
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    #евровидение #лорин #loreen
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