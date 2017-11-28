Победительница «Евровидения» потеряла свою шикарную шевелюру

Стокгольм, 28 ноября. Шведская певица Loreen, которая пять лет назад одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» с композицией Euphoria, решилась на смену имиджа.

34-летняя исполнительница решила расстаться со своей длинной шевелюрой и побрилась наголо. Агрессивный образ певицы связан с выходом ее новой пластинки под названием RIDE.

Loreen edita su segundo álbum de estudio, ‘Ride’https://t.co/VcaAli6Cv3 https://t.co/rZrNRI4MLB — SIE7E RADIO (@sieteradio) November 28, 2017

Как отметила сама певица, пришло время быть собой.

«Настало время быть самой собой. Волосы были моей своего рода защитой, теперь я более уязвима, но стала гораздо более открытой и честной с аудиторией», — отметила Loreen.

Напомним, песня Euphoria была признана самой востребованной и популярной за всю историю музыкального конкурса.