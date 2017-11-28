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Сирия сегодня: ИГ и «Ан-Нусра» в Восточной Гуте, Пентагон подсчитал американских военных
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Сирия: объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве
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    Сирия сегодня: ИГ и «Ан-Нусра» в Восточной Гуте, Пентагон подсчитал американских военных

    17:14  28 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: ИГ и «Ан-Нусра» в Восточной Гуте, Пентагон подсчитал американских военных

    Сирия, 28 ноября. Режим тишины в Восточной Гуте на фоне атак «Джебхат-ан-Нусры»* и ИГИЛ1*. Восьмой раунд переговоров в Женеве: Россия приветствует инклюзивность и выражает обеспокоенность. Пентагон подсчитал американских военных в Сирии, Ираке и Афганистане.

    Восточная Гута: перемирие с ИГИЛ* невозможно

    Операция против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) в Сирии продолжается — перемирие с террористами невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли введен режим перемирия в районе Восточная Гута под Дамаском в Сирии, где, по утверждению западных СМИ, сирийские правительственные силы якобы обстреливают позиции отрядов оппозиции.

    «Там никаких столкновений с оппозицией не ведется, там террористы, там ИГИЛ. Операция против ИГИЛ продолжается, — отметил Песков, добавив: «Перемирия с ИГИЛ быть не может».

    Ранее Россия призвала все конфликтующие стороны в Сирии в целях исключения любых провокаций ввести 28 и 29 ноября режим тишины в зоне деэскалации в Восточной Гуте. По мнению российских военных, это поможет снизить напряженность в западной части Восточной Гуты, где боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 вместе с подконтрольными ей отрядами радикалов обстреливают кварталы, контролируемые сирийскими правительственными силами.

    Позже дипломатический источник в одной из групп по подготовке восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве сообщил, что в зоне деэскалации Восточная Гута во вторник с 9 утра начал действовать режим тишины, ранее предложенный российским Центром по примирению в Сирии.

    Восточная Гута: перемирие с ИГИЛ* невозможно

    Женевский формат: трудности диалога

    В женевский процесс урегулирования в Сирии должно быть вовлечено максимальное число участников — это залог жизнеспособности будущих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы считаем, что, женевский процесс — основополагающий в целях политического урегулирования — должен быть максимально инклюзивным. Инклюзивность — это залог жизнеспособности договоренностей, которые предстоит достичь», — заявил Песков.

    При этом, по данным СМИ, в очередном раунде женевских переговоров пока не участвуют представители официального Дамаска. Песков прокомментировал этот отказ.

    «Это очень сложный кропотливый процесс, поэтому мы наблюдаем и ждем», — заявил он.

    Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начинается 28 ноября и может быть продлен до 1 декабря. В переговорах впервые будет официально участвовать новая делегация объединенной оппозиции Сирии, сформированная на прошлой неделе во время встречи в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Одно из требований оппозиции, от которого она не намерена отступать, — отставка на время переходного периода действующего президента Сирии Башара Асада.

    Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начинается 28 ноября

    По данным СМИ, делегация Дамаска отложила свой приезд в Женеву на неопределенный срок. Постпред РФ при отделении в ООН в Женеве Алексей Бородавкин уже выразил обеспокоенность форматом восьмого раунда межсирийских переговоров и составом его участников.

    Бородавкин прокомментировал заявление спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, который проинформировал постоянных членов Совета Безопасности о перспективах нового раунда переговоров и о составе его участников.

    «У нас сохраняются по этому поводу определенные сомнения, — отметил Бородавкин. — И в связи с тем, что не слишком понятно, какая «прибавочная стоимость» будет от этих встреч, и относительно выбранного формата и состава участников».

    Пентагон подсчитал американских военных в Сирии, Ираке и Афганистане

    Количество военных США, по данным на 30 сентября, составляет: в Афганистане — 15,3 тысячи человек, в Ираке — 8,9 тысячи, в Сирии — 1,72 тысячи. Такие данные Пентагон привел в понедельник, 27 ноября.

    Пентагон подсчитал американских военных в Сирии, Ираке и Афганистане

    При этом США и возглавляемая ими международная коалиция провождают находиться в Сирии, не имея соответствующего мандата Совбеза ООН и против воли законного сирийского правительства, о чем неоднократно заявляли в Дамаске. Кроме того, по мнению наблюдателей, Пентагон может сознательно занижать количество своих военных, находящихся на сирийской территории.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #восточная гута #мистура
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