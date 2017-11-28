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Илон Маск отреагировал на сообщения о причастности к созданию биткоина
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    Илон Маск отреагировал на сообщения о причастности к созданию биткоина

    16:12  28 Ноября 2017
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    Илон Маск отреагировал на сообщения о причастности к созданию биткоина

    Вашингтон, 28 ноября. Американский миллиардер, глава компаний Space X и Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что он может быть причастен к созданию биткоина.

    Напомним, с таким предположением выступил студент информатики Йельского университета Сахил Гупта. По его мнению, за псевдонимом Сатоси Накамото, который считается создателем биткоина, скрывается именно Маск. Информацию с подозрениями в адрес предпринимателя опубликовал портал CryptocoinNews. 

    Об опровержении Маском этих слухов сообщают «Аргументы и факты». Ответ появился в микроблоге бизнесмена.

     «Это неправда. Друг несколько лет назад перевел мне долю BTC, но я не знаю, где он хранится», — написал он.

    По последним данным Coindesk, биткоин в ходе торгов превысил отметку в 9 тысяч долларов и приблизился к отметке 10 тысячам долларов.

    Непрогнозируемо резкие взлеты и падения курса криптовалюты ранее комментировали в  Минфине РФ, назвав биткоин финансовой пирамидой, пишет «Ура.ру».

    Автор: Алексей Громов
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    #маск #криптовалюта #биткоин
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