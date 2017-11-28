Илон Маск отреагировал на сообщения о причастности к созданию биткоина

Вашингтон, 28 ноября. Американский миллиардер, глава компаний Space X и Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что он может быть причастен к созданию биткоина.

Напомним, с таким предположением выступил студент информатики Йельского университета Сахил Гупта. По его мнению, за псевдонимом Сатоси Накамото, который считается создателем биткоина, скрывается именно Маск. Информацию с подозрениями в адрес предпринимателя опубликовал портал CryptocoinNews.

Об опровержении Маском этих слухов сообщают «Аргументы и факты». Ответ появился в микроблоге бизнесмена.

«Это неправда. Друг несколько лет назад перевел мне долю BTC, но я не знаю, где он хранится», — написал он.

По последним данным Coindesk, биткоин в ходе торгов превысил отметку в 9 тысяч долларов и приблизился к отметке 10 тысячам долларов.

Непрогнозируемо резкие взлеты и падения курса криптовалюты ранее комментировали в Минфине РФ, назвав биткоин финансовой пирамидой, пишет «Ура.ру».