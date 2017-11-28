Google защитит владельцев смартфонов от подглядываний

Вашингтон, 28 ноября. Компания Google анонсировала новую программу для смартфонов Pixel, которая будет предупреждать владельца гаджета о любопытных людях, заглядывающих в экран из-за плеча.

Авторами необычной технологии защиты от подглядывания оказались разработчики Google Хи Чжун Рю и Флориан Шрофф. Как только незнакомые люди начинают заглядывать в экран, система сразу же предупреждает владельца смартфона и выдает фотографию лица зеваки с фронтальной камеры.

Основой технологии стал искусственный интеллект, который определяет направление посторонних взглядов по зрачкам и срабатывает в течение двух миллисекунд.