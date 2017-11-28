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Google защитит владельцев смартфонов от подглядываний
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    Google защитит владельцев смартфонов от подглядываний

    16:08  28 Ноября 2017
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    Google защитит владельцев смартфонов от подглядываний

    Вашингтон, 28 ноября. Компания Google анонсировала новую программу для смартфонов Pixel, которая будет предупреждать владельца гаджета о любопытных людях, заглядывающих в экран из-за плеча.

    Авторами необычной технологии защиты от подглядывания оказались разработчики Google Хи Чжун Рю и Флориан Шрофф. Как только незнакомые люди начинают заглядывать в экран, система сразу же предупреждает владельца смартфона и выдает фотографию лица зеваки с фронтальной камеры.  

    Google защитит владельцев смартфонов от подглядываний

    Основой технологии стал искусственный интеллект, который определяет направление посторонних взглядов по зрачкам и срабатывает в течение двух миллисекунд.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #google #pixel #смартфорны
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