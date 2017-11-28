Фотограф из Онтарио обнаружил НЛО на фоне солнечного затмения

Онтарио, 28 ноября. Фотограф из Канады заметил необычный объект в небе, фотографируя полное солнечное затмение. Инцидент произошел 21 августа 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Сам канадец считает, что в объектив его камеры попал неопознанный летающий объект (НЛО).

«Я просто фотографировал затмение. Ну, знаете, оно все-таки нечасто бывает, поэтому я решил сделать множество кадров на разных настройках камеры. То с короткой выдержкой сфотографирую, то с длинной, то диафрагму открою, то, соответственно, закрою», — делится воспоминаниями мужчина.

Во время обработки готовых снимков он случайно наткнулся на непонятный объект, напоминающий НЛО.

На снимке можно разглядеть предмет с двумя крыльями, одно из которых светится. Он выглядит темным, что, по словам фотографа, может быть связано с тем, что объект находился слишком близко к Солнцу.

Канадец также уточнил, что этот объект точно не является МКС, которая присутствует на других фотографиях, сделанных в этой серии, поскольку загадочный объект выглядит совершенно иначе.