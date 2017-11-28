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Де Мистура собирается предложить Дамаску и оппозиции Сирии провести прямые переговоры
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    Де Мистура собирается предложить Дамаску и оппозиции Сирии провести прямые переговоры

    16:02  28 Ноября 2017  /обновлено: 16:20  28 Ноября 2017
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    Де Мистура собирается предложить Дамаску и оппозиции Сирии провести прямые переговоры

    Женева, 28 ноября. Делегации Дамаска и сирийской оппозиции впервые могут получить возможность для проведения прямых переговоров. Об этом заявил журналистам во вторник специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    «Мы собираемся им это предложить. Посмотрим, удастся ли это организовать. Но мы им предложим», — подчеркнул де Мистура по итогам встречи с представителями единой делегации сирийской оппозиции в Женеве.

    Напомним, ранее представители министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики проинформировали о том, что делегация Дамаска приедет на межсирийские переговоры в Женеве только 29 ноября.

    Непосредственно спецпредставитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура планировал дать старт восьмому раунду переговоров 28 ноября.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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