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Путин назвал причины ухудшения демографической ситуации в России
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    Путин назвал причины ухудшения демографической ситуации в России

    16:03  28 Ноября 2017
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    Путин назвал причины ухудшения демографической ситуации в России

    Москва, 28 ноября. Власти России предприняли ряд последовательных мер, способствующих демографическому развитию страны, однако ситуация ухудшается по объективным причинам, заявил президент России Владимир Путин во время заседания координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей.

    Путин обратил внимание, что власти России с 2000 годов «плотно и последовательно» работают над вопросами демографического развития страны. Особенно президент отметил роль программы материнского капитала. По словам главы государства, наметилась «устойчивая тенденция» иметь в семье двух детей.

    «И благодаря, сейчас уже можно сказать, эффективным решениям, задачи последовательно решаются в этой сфере», — заметил Путин.

    Путин назвал причины ухудшения демографической ситуации в России

    «Однако сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация снова обостряется», — добавил российский лидер.

    Он объяснил, что причины скрыты в последствиях «предыдущих наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов». К таким он отнес Великую Отечественную войну и спад в середине 90-х годов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #демография #спад #причины
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