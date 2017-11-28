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Ирак: обнаружено самодельное нефтехранилище боевиков ИГИЛ
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    Ирак: обнаружено самодельное нефтехранилище боевиков ИГИЛ

    16:05  28 Ноября 2017
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    Ирак: обнаружено самодельное нефтехранилище боевиков ИГИЛ

    Анбар, 28 ноября. Вооруженные силы Ирака обнаружили в освобожденных от «Исламского государства»1 районах обнаружили тайное нефтехранилище боевиков.

    Правительственные войска Ирака обнаружили в районах, ранее подконтрольных боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), тайное нефтехранилище «Халифата» (предположительно в провинции Анбар). Резервуары были врыты в землю для того, чтобы избежать их обнаружения с воздуха авиацией Ирака.

    Исламисты создавали собственную нефтяную инфраструктуру, получая значительные прибыли от нелегальной торговли нефтью из Ирака и Сирии. Отмечается, что ВКС РФ, действуя на сирийской территории, полностью прервали поставки нефти от исламистов их покупателям и подорвали экономическую базу «Исламского государства».

    Ирак: обнаружено самодельное нефтехранилище боевиков ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #нефть #сирия #иг #вкс рф #игил #ирак
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