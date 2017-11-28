Украина больше ничего не получит от Европы: киевский политолог об итогах саммита в Брюсселе

Киев, 28 ноября. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал итоги саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. По мнению аналитика, отношения Киева и Европы хорошо описываются словами Пушкина «я сам обманываться рад». «Это наши мечты о членстве в ЕС», —убежден он.

При этом никаких перспектив на членство в ЕС у Украины нет, подчеркнул политолог, напомнив, что это было закреплено в отдельной декларации еще в 2016 году на саммите «Восточного партнерства». Тогда на этом настояли Нидерланды, отказывшись ратифицировать соглашение об ассоциации, пока этот пункт не будет внесен.

Корнейчук отметил, что в рамках программы «Восточного партнерства» Украина уже получила все, что могла от Европы получить, – ассоциацию и безвизовый режим: «Все. Вопрос дальнейшей интеграции закрыт. Больше мы не получим ничего».

«Европейцы уже не знают, как нам сигнализировать. Уже и так говорят, и прямо и криво, и всякие чиновники говорят. Нет, мы продолжаем упрямо туда лезть со всякими надеждами», — заметил он.

Все разговоры о том, что «Порошенко, как новый Моисей, ведет Украину в ЕС, по словам аналитика, рассчитаны на внутреннего потребителя, «который мало разбирается в европейских реалиях», пишет «Политнавигатор».

Такое «упрямство» Корнейчук объясняет намерением Порошенко строить свою избирательную кампанию 2019 года в качестве «некоего евроинтегратора»: «он будет хвалиться безвизовым режимом, зоной свободной торговли, будет рассказывать: «ну все, раз мы это смогли, то, как только вы меня изберете, так сразу мы станем членами ЕС».