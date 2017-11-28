Киев пригрозил ДНР «жестким ответом» из захваченных поселков в Донбассе

Киев, 28 ноября. Украинские власти заявили, что жестко отреагируют на действия армии ДНР после того, как ВСУ захватили два поселка в серой зоне Донбасса.

По словам представителей штаба так называемой АТО, бойцы Донецкой народной республики «готовят диверсии» в районе захваченных украинскими силовиками поселков Майское, Травневое и Гладосово.

«Вооруженные Силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким», — говорится в сообщении штаба так называемой АТО.

Напомним, что ранее глава ДНР Александр Захарченко предупредил Киев о готовности дать симметричный ответ на захват населенных пунктов в демилитаризованной зоне. Он также подверг критике ОБСЕ, которая не увидела в активных военных действиях украинской стороны нарушений минских соглашений, назвав это «усовершенствованием позиций».

В оперативном командовании ДНР также рассказали, что украинские военные «дружественным огнем» ранили шесть грузинских наемников возле захваченного ВСУ села Травное под Горловкой.