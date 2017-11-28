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Происшествия
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Украина
Киев пригрозил ДНР «жестким ответом» из захваченных поселков в Донбассе
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    Киев пригрозил ДНР «жестким ответом» из захваченных поселков в Донбассе

    15:56  28 Ноября 2017
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    Киев пригрозил ДНР «жестким ответом» из захваченных поселков в Донбассе

    Киев, 28 ноября. Украинские власти заявили, что жестко отреагируют на действия армии ДНР после того, как ВСУ захватили два поселка в серой зоне Донбасса.

    По словам представителей штаба так называемой АТО, бойцы Донецкой народной республики «готовят диверсии» в районе захваченных украинскими силовиками поселков Майское, Травневое и Гладосово.

    «Вооруженные Силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким», — говорится в сообщении штаба так называемой АТО.

    Киев пригрозил ДНР «жестким ответом» из захваченных поселков в Донбассе

    Напомним, что ранее глава ДНР Александр Захарченко предупредил Киев о готовности дать симметричный ответ на захват населенных пунктов в демилитаризованной зоне. Он также подверг критике ОБСЕ, которая не увидела в активных военных действиях украинской стороны нарушений минских соглашений, назвав это «усовершенствованием позиций».

    В оперативном командовании ДНР также рассказали, что украинские военные «дружественным огнем» ранили шесть грузинских наемников возле захваченного ВСУ села Травное под Горловкой.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #украина
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