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Путин потребовал как можно скорее решить проблему с очередями в ясли
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    Путин потребовал как можно скорее решить проблему с очередями в ясли

    15:46  28 Ноября 2017
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    Путин потребовал как можно скорее решить проблему с очередями в ясли

    Москва, 28 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить проблему с очередями в детские ясли. 

    Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день почти удалось решить проблему с местами в детских садах.

    «Теперь необходимо ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее», — подчеркнул он. 

    Путин потребовал как можно скорее решить проблему с очередями в ясли

    Президент РФ добавил, что в настоящее время поступили заявления от родителей более 326 тысяч детей, сообщает «Газета.Ru»

    Напомним, ранее глава РФ предложил ввести ежемесячные выплаты за рождение первенца. 

    Кроме того, Путин выступил с предложением о продлении программы материнского капитала сроком до 31 декабря 2021 года. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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