Путин потребовал как можно скорее решить проблему с очередями в ясли
Москва, 28 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить проблему с очередями в детские ясли.
Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день почти удалось решить проблему с местами в детских садах.
«Теперь необходимо ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее», — подчеркнул он.
Президент РФ добавил, что в настоящее время поступили заявления от родителей более 326 тысяч детей, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, ранее глава РФ предложил ввести ежемесячные выплаты за рождение первенца.
Кроме того, Путин выступил с предложением о продлении программы материнского капитала сроком до 31 декабря 2021 года.