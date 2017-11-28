Путин потребовал как можно скорее решить проблему с очередями в ясли

Москва, 28 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить проблему с очередями в детские ясли.

Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день почти удалось решить проблему с местами в детских садах.

«Теперь необходимо ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее», — подчеркнул он.

Президент РФ добавил, что в настоящее время поступили заявления от родителей более 326 тысяч детей, сообщает «Газета.Ru».

Напомним, ранее глава РФ предложил ввести ежемесячные выплаты за рождение первенца.

Кроме того, Путин выступил с предложением о продлении программы материнского капитала сроком до 31 декабря 2021 года.

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