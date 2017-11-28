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Политика
Украине больше никто не верит: немецкий политик ответил на заявление Авакова по Донбассу
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    Украине больше никто не верит: немецкий политик ответил на заявление Авакова по Донбассу

    16:07  28 Ноября 2017
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    «В ЕС Украине больше никто не верит»: немецкий политик ответил на заявление Авакова по Донбассу

    В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сегодня обсуждали доклад украинского министра внутренних дел Арсена Авакова спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру о численности «группировки российских войск в Донецке и Луганске».

    В ходе национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию» Арсен Аваков доложил Курту Волкеру о 35,5 тысячах военнослужащих, 478 танках, 848 бронемашинах, до 750 артиллерийских системах-минометах, 208 РСЗО, 363 противотанковых средствах и 419 средствах ПВО, которые якобы направлены Россией против Украины.

    «Это больше, чем имеется на вооружении Великобритании. Мы стоим перед угрозой у наших границ. Мы, по сути, держим Россию, не пропуская в Европу», — заявил глава МВД Украины.

    Однако гости телестудии сочли это заявление Авакова «ахинеей». Так, народный депутат Верховной рады Украины V созыва Василий Волга сказал:

    «Нельзя обращать внимания на слова министра внутренних дел. У нас когда-то и министр обороны Валерий Гелетей сказал, что русские применили в аэропорту Донецка атомную бомбу. Это та же самая ахинея, как и атомная бомба, примененная в аэропорту Донецка против украинской армии».

    А гость из Германии Андреас Маурер, возглавляющий Партию левых в городском совете города Квакенбрюк в земле Нижняя Саксония, отметил, что слова украинских политиков в Европе больше никто всерьез не воспринимает.

    «В Европе в такие сказки больше никто не верит. Все знают, что такого нет. В Европе появляется тенденция, когда люди начинают спрашивать, что же там в Украине. Мы открыто начинаем говорить, что Украина ведет войну против своего народа. Это факт, который начинает проясняться в Европе. А украинские политики рассказывают про русские танки, про русскую агрессию. Но вопрос Украины мешает европейскому процессу. Украина не сможет в будущем на 100% надеяться на поддержку в Европе со стороны Германии. Это больше не пройдет. Порошенко — очень хороший артист, Аваков, кстати, — тоже. Их можно принять в любой театр», — сказал немецкий политик в эфире российского ТВ.

    Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не направляет в Донбасс войска. 

    Автор: Марина Степанова
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    #путин #днр #россия #донбасс #украина #лнр #аваков #волкер
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