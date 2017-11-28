Путин предложил специпотеку для семей, родивших второго или третьего ребенка с 2018 года

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу для ипотечного кредитования российских семей. В частности, программа коснется семей, где второй и третий ребенок родились после 2018 года. Эти семьи могут рассчитывать на субсидирование государством ставки свыше 6% годовых.

«Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования, ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок», — цитирует агентство РИА Новости главу государства.

Во вторник, 28 ноября, Владимир Путин выступил на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действиях в интересах детей.

Президент РФ пояснил, что семьи могут рассчитывать на субсидирование процентной ставки свыше 6% годовых, приобретая жилье на первичном рынке или рефинансируя полученные ипотечные кредиты.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал как можно скорее решить проблему с очередями в ясли.