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Происшествия
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Украина
Киев обещает запустить «Шелковый путь» через Украину в обход РФ в 2018 году
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    Киев обещает запустить «Шелковый путь» через Украину в обход РФ в 2018 году

    15:49  28 Ноября 2017
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    Киев обещает запустить «Шелковый путь» через Украину в обход РФ в 2018 году

    Киев, 28 ноября. «Шелковый путь» через территорию Украины в Китай начнет полноценно функционировать в 2018 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    По его словам, «Шелковый путь» предполагает создание транспортного коридора в обход Российской Федерации по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан – Китай.

     «Я думаю, что полноценно он («Шелковый путь» — Прим. ФАН) заработает в следующем году. Сейчас мы объединяем наши логистические команды, чтобы получить необходимый объем грузов», — пояснил министр.

    По его словам, «Шелковый путь» через территорию Украины может также использоваться для транспортировки грузов в Грузию, Азербайджан, Иран, страны Персидского залива и Евросоюза.

    Стоит отметить, что в начале 2016 года в качестве эксперимента был отправлен первый железнодорожный состав из Украины в Китай. Однако на обратном пути состав не нашел клиентов для перевозки грузов, в результате чего более двух месяцев стоял на границе Казахстана с Китаем, а позднее вернулся на Украину пустым.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #китай #шелковый путь
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