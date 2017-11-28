Европейский МММ: Меркель, Мэй, Могерини. Колонка Романа Носикова

Германские выборы на некоторое время поставили европейскую политику в отношении России на паузу. Но пауза скоро кончится, и начнется какое-то действие. Чего нам ждать? Новых санкций? Или, напротив, — оттепели?

Коалицию в Бундестаге на данный момент так и не удалось создать. А это значит, что будущее Ангелы Меркель как канцлера под вопросом.

Павшая твердыня

Меркель была наместником Барака Обамы и наследником Хиллари Клинтон в Европе.

Когда Хиллари проиграла выборы, было прямо объявлено, что роль лидера, объединяющего Запад, временно перешла к Германии. ФРГ должна была держать самый важный для Запада фронт — антироссийский.

И вот — эта твердыня, кажется, пала.

Германия слишком хочет быть все той же уютной и сытой Германией, что и раньше. Любой, кто заявит, что этого Германия уже не может себе позволить, окажется не просто дурным гонцом — этот человек откроет вопрос о большом договоре между США и Европой: «потребление в обмен на суверенитет».

Если потребление отменяется, то вопрос о суверенитете должен, по идее, встать сам собой. Невозможно сказать, что потребления не будет, так как следование в фарватере политики США привело Германию к кризису. Но и суверенитета тоже не будет, да и не нужно, и пусть все будет продолжаться так же.

Но тот, кто этот вопрос, вопрос о суверенитете, поставит — тот тем самым повесит на себя мишень, по которой будут палить все аффилированные с США структуры и персоны.

Собственно, уже палят.

Желание выжить

«Нацисты впервые с 1945 года пробрались в парламент Германии», — вот вопль, которым лупят по ушам жителей ФРГ и Запада в целом пресса и парламентарии из «старых уважаемых парламентских партий». Тех самых партий, в которых нацисты, старые добрые нацисты, состояли пачками.

Предмет истерики — партия «Альтернатива для Германии» — действительно очень правая и, как все правые, по идее, должна отстаивать консервативные ценности и интересы национального капитала. Но это, кажется, все еще под вопросом.

Но интерес у национального германского капитала есть. И это традиционный для Германии промышленный капитал с традиционным же интересом. Его заботят энергия, ресурсы, рынки. Все это есть у России.

Берлин нуждается в надежных поставках энергии из России и в российском рынке сбыта. Авантюра с трубопроводом из Катара через Сирию провалилась. А новых рынков — не возникло.

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«Женщина с сердцем» по имени Ангела делала все, что было в ее силах, но желание Германии выжить оказалось сильнее, чем желание поставить Россию на место.

«Канцлер Меркель должна была стать маяком процветания и стабильности, неукротимым защитником международного либерального порядка», — пишет The New York Times.

Взамен стройных рядов кнехтов на страже Запада от Востока Германия продемонстрировала политическую нестабильность, которая является окном возможностей для всесильной «руки Кремля» и всеведущих «русских хакеров». Последние уже, возможно, взламывают умы, сердца и кошельки немецких депутатов.

И что же, Европу некому больше защищать от России?

Не совсем так. Флаг русофобии есть кому поднять. Германия потеряла часть своего лидерства — и его охотно, вместе с флагом, жадно поднимет Польша.

В «глазу бури»

Колебания Германии — в каком-то смысле, это звездный час польской элиты, которого они ждали много лет, пребывая в тени немцев. Но момент настал, и теперь шляхта не упустит его.

Следует ждать резкого обострения польской риторики в адрес России. Возможны и провокации в милом польском стиле. Впрочем, они и так уже начались — разрываются могилы, сносятся памятники нашим предкам.

Польша будет собирать под свои знамена, как и прежде, Литву, Латвию, Эстонию и Украину — последних защитников Европы от «русской орды».

Если падение Меркель произойдет, это одновременно усилит позиции Терезы Мэй, так как Британия — традиционный «партнер» Польши по антироссийским играм. И вообще, интересы Польши в «Старой» Европе кто-то должен ведь лоббировать — кто-то из традиционно сильных игроков.

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А еще возрастет роль Федерики Могерини — как еврочиновника, лично лояльного глобалистской элите. Это, впрочем, произойдет на фоне упадка власти евробюрократии, которая теперь должна будет стать антигерманской, хотя формировалась во многом именно Германией. Что породит конфликт интересов и внесет в евробюрократию хаос.

Более всего это будет похоже на прорыв канализации в борделе, который был замаскирован под респектабельное чиновничье учреждение.

Буквально только что все ходили в костюмах и галстуках, а вот уже из подсобных помещений, из окон, на девятом вале дерьма выплывают проституки, их клиенты, воры, картежники и шулера.

Ну, а мы — чем займемся мы, находясь в самом «глазу бури»? Глядя на то, как разлетается к черту мир, недавно самодовольно говоривший о своей вечности?

Играть на балалайке? Читать Пушкина? Растить детей? Клепать танки? Совершать открытия?

Помнить об Одессе?

Да все это разом, черт возьми.