Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

Пальмира, 28 ноября. В центральной части провинции Хомс началась компания по вакцинации детей от полиомиелита.

В министерстве здравоохранения Сирийской арабской республики сообщили, что в районе древнего города Пальмира началась компания по вакцинации детей от полиомиелита и кори. Корреспондент Федерального агентства новостей Мохамад Жарбуа сообщает с места событий, что вакцинацию пройдут все дети в возрасте до пяти лет.

Ранее сообщалось, что подобные кампании успешно завершились в провинции Ракка, а также в освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) районах провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что регулярная вакцинация, проводимая Минздравом Сирии, позволила избежать в последние годы вспышек этих заболеваний, за исключением единичных случаев.

1 Организация запрещена на территории РФ.