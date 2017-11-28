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Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс
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    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    15:42  28 Ноября 2017
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    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    Пальмира, 28 ноября. В центральной части провинции Хомс началась компания по вакцинации детей от полиомиелита.

    В министерстве здравоохранения Сирийской арабской республики сообщили, что в районе древнего города Пальмира началась компания по вакцинации детей от полиомиелита и кори. Корреспондент Федерального агентства новостей Мохамад Жарбуа сообщает с места событий, что вакцинацию пройдут все дети в возрасте до пяти лет.

    Ранее сообщалось, что подобные кампании успешно завершились в провинции Ракка, а также в освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) районах провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что регулярная вакцинация, проводимая Минздравом Сирии, позволила избежать в последние годы вспышек этих заболеваний, за исключением единичных случаев.

    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    Пальмира: началась кампания по вакцинации от полиомиелита в центре провинции Хомс

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #пальмира #вакцинация #полиомиелит
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