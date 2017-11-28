Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за рождение первенца

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка с января 2018 года. Помощь, по словам главы государства, будет адресной и будет предоставляться семье ее будут получать до достижения ребенком полутора лет.

«В среднем она составит в 2018 году 10523 рубля, в 19-м году — 10836 рублей, в 20-м году — 11143 рубля. При этом выплата будет адресной», — сказал президент, уточнив, что эта мера обойдется бюджету в 114,5 млрд руб. за три года.

Путин уточнил, что размер выплаты будут определять, исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе, где проживает семья.

«Выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказал он.

Глава государства также предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года и расширить сферу его применения. Так, особо нуждающиеся семьи смогут получать средства в виде ежемесячных выплат. Кроме того, деньги можно будет использовать на оплату услуг дошкольного образования, в частности, на уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста.