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Россия предупредила ОЗХО о подрыве авторитета из-за «двойных стандартов» по Сирии
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    Россия предупредила ОЗХО о подрыве авторитета из-за «двойных стандартов» по Сирии

    15:40  28 Ноября 2017  /обновлено: 15:55  28 Ноября 2017
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    Россия предупредила о последствиях «двойных стандартов» по Сирии для авторитета ОЗХО

    Гаага, 28 ноября. Политизированная ситуация вокруг Сирии является серьезной угрозой для авторитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов во время выступления на Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО).

    Каламанов обратил внимание, что ОЗХО подтвердила уничтожение химического оружия Сирии. Однако после этого ситуация «накалилась». Он объяснил, что это было связано со «стремлением определенной группы стран использовать его (так называемое сирийское химическое досье. — Прим. ФАН) в своих конъюнктурных политических интересах».

    «Дискуссии на этот счет приобретали все более и более политизированный характер», — констатировал Каламанов. — В адрес САР выдвигались и продолжают выдвигаться все новые и абсолютно необоснованные обвинения по поводу ее первоначального объявления по КЗХО и в использовании якобы против многочисленных группировок оппозиции и мирного населения токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ».

    Россия предупредила о последствиях «двойных стандартов» по Сирии для авторитета ОЗХО

    Он констатировал, что по отношению к Дамаску — участнику КЗХО и борцу с финансированием экстремизму и терроризму извне — стали применяться «двойные стандарты». Каламанов предупредил о последствиях таких действий, отметив, что это негативно сказывалось на «авторитете самой Организации по запрещению химического оружия», передает ТАСС.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #химоружие #озхо #авторитет #каламанов
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