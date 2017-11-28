Паунд поддержал решение МОК по российским спортсменам

Брюссель, 28 ноября. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд заявил, что России не надо перекладывать свои проблемы с допингом на Международный олимпийским комитет (МОК) или ВАДА.

По его словам, Россия на сегодняшний день оказалась в центре допингового скандала.

«Пытаться в СМИ показать все так, будто это проблема не в России, а в МОК или ВАДА, неверно. Проблема с допингом — у России», — считает Паунд.

Он также уточнил, что считает «верным решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая ввела общий запрет против российских атлетов», передает RT.

«Я также согласен с аналогичным решением Международного паралимпийского комитета», — заявил экс-глава ВАДА.

Напомним, на сегодняшний день комиссия МОК под руководством Дениса Освальда перепроверяет допинг-пробы российских атлетов с ОИ, прошедших в 2014 году в Сочи. По итогам работы комиссии Россия осталась без 11 медалей сочинских Игр.