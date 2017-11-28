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Паунд поддержал решение МОК по российским спортсменам
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    Паунд поддержал решение МОК по российским спортсменам

    15:31  28 Ноября 2017
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    Паунд поддержал решение МОК по российским спортсменам

    Брюссель, 28 ноября. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд заявил, что России не надо перекладывать свои проблемы с допингом на Международный олимпийским комитет (МОК) или ВАДА. 

    По его словам, Россия на сегодняшний день оказалась в центре допингового скандала.

    «Пытаться в СМИ показать все так, будто это проблема не в России, а в МОК или ВАДА, неверно. Проблема с допингом — у России», — считает Паунд. 

    Он также уточнил, что считает «верным решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая ввела общий запрет против российских атлетов», передает RT.

    Паунд поддержал решение МОК по российским спортсменам

    «Я также согласен с аналогичным решением Международного паралимпийского комитета», — заявил экс-глава ВАДА.

    Напомним, на сегодняшний день комиссия МОК под руководством Дениса Освальда перепроверяет допинг-пробы российских атлетов с ОИ, прошедших в 2014 году в Сочи. По итогам работы комиссии Россия осталась без 11 медалей сочинских Игр.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #мок #допинг #вада #паунд #освальд
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