Сирия: боевики совершили покушение на главу Военного совета Манбиджа

Алеппо, 28 ноября. Покушение на убийство произошло накануне поздно ночью.

По данным местных источников на севере провинции Алеппо неизвестные боевики заложили фугас в передвижной киоск для продажи шавермы. Целью покушения был руководитель Военного совета города Манбидж, определенную часть населения которого составляют курды. В результате взрыва никто не пострадал.

Источники предполагают, что покушение могли подготовить протурецкие группировки оппозиционного альянса «Свободной сирийской армии», которые контролируют часть территорий на севере провинции Алеппо и поддерживаются Анкарой. «Умеренные» боевики регулярно участвуют в обстрелах Турцией курдских поселений в кантоне Африн в северном Алеппо.