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Сирия: боевики совершили покушение на главу Военного совета Манбиджа
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    Сирия: боевики совершили покушение на главу Военного совета Манбиджа

    15:25  28 Ноября 2017
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    Сирия: боевики совершили покушение на главу Военного совета Манбиджа

    Алеппо, 28 ноября. Покушение на убийство произошло накануне поздно ночью.

    По данным местных источников на севере провинции Алеппо неизвестные боевики заложили фугас в передвижной киоск для продажи шавермы. Целью покушения был руководитель Военного совета города Манбидж, определенную часть населения которого составляют курды. В результате взрыва никто не пострадал.

    Источники предполагают, что покушение могли подготовить протурецкие группировки оппозиционного альянса «Свободной сирийской армии», которые контролируют часть территорий на севере провинции Алеппо и поддерживаются Анкарой. «Умеренные» боевики регулярно участвуют в обстрелах Турцией курдских поселений в кантоне Африн в северном Алеппо.

    Сирия: боевики совершили покушение на главу Военного совета Манбиджа

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #манбидж #сса #покушение
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