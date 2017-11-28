Аваков рассказал, как Запад «кинул» Украину

Киев, 28 ноября. Страны Запада «банально кинули Украину» с Будапештским меморандумом, не обеспечив стране безопасности, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе киевского форума «Украина: в стремлении к равновесию». По мнению Авакова, Киев обязан напомнить своим союзникам НАТО об их обязательствах.

По словам Авакова, «надо возвращать наших партнеров из НАТО к лексике Будапештского меморандума». Напомним, в 1994 году Украина согласилась избавиться от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии о территориальной целостности и безопасности. Договор не был ратифицирован ни одной из подписавших ее стран.

«Западный мир вульгарно смалодушничал и обманул Украину, это тоже правда, — заявил Аваков. — Спасибо за программы поддержки с НАТО, спасибо за санкции, но Украину кинули вульгарно и этот факт нужно сформулировать, и мы имеем право так остро ставить вопрос».

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял в интервью, что подписал договор о ядерном разоружении Украины, поскольку «выбора не было». При этом он понимал, что подписанный в Будапеште документ является лишь меморандумом — заявлением о намерениях.