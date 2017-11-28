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Происшествия
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Украина
Аваков рассказал, как Запад «кинул» Украину
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    Аваков рассказал, как Запад «кинул» Украину

    15:28  28 Ноября 2017
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    Аваков рассказал, как Запад «кинул» Украину

    Киев, 28 ноября. Страны Запада «банально кинули Украину» с Будапештским меморандумом, не обеспечив стране безопасности, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе киевского форума «Украина: в стремлении к равновесию». По мнению Авакова, Киев обязан напомнить своим союзникам НАТО об их обязательствах.

    По словам Авакова, «надо возвращать наших партнеров из НАТО к лексике Будапештского меморандума». Напомним, в 1994 году Украина согласилась избавиться от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии о территориальной целостности и безопасности. Договор не был ратифицирован ни одной из подписавших ее стран.

    «Западный мир вульгарно смалодушничал и обманул Украину, это тоже правда, — заявил Аваков. — Спасибо за программы поддержки с НАТО, спасибо за санкции, но Украину кинули вульгарно и этот факт нужно сформулировать, и мы имеем право так остро ставить вопрос».

    Аваков рассказал, как Запад «кинул» Украину

    Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял в интервью, что подписал договор о ядерном разоружении Украины, поскольку «выбора не было». При этом он понимал, что подписанный в Будапеште документ является лишь меморандумом — заявлением о намерениях.

    Автор: Валентин Меликов
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