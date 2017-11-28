Эксперт назвал возможные причины неудачного запуска с космодрома «Восточный»

Москва, 28 ноября. Сотрудник аэрокосмической фирмы Dauria Aerospace Виталий Егоров прокомментировал неудачный запуск спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный», предположив, что причина нештатной ситуации кроется в проблеме с разгонным блоком.

«Проблема, судя по всему, с разгонным блоком. Если спутники не отделились от последней ступени ракеты-носителя, то они либо вообще не выйдут на связь, либо выйдут, но с нерасчетной орбиты», — цитирует агентство «Ридус» Егорова.

В таком случае, отметил сотрудник Dauria Aerospace, уместно говорить о влиянии человеческого фактора. Кто-то из специалистов, готовивших ракету к запуску, по-видимому, не добросовестно подошел к выполнению своих должностных обязанностей.

Впрочем, Егоров не стал исключать и вариант того, что это мог быть саботаж.

«Например, кого-то из рабочих лишили премии и он в отместку насыпал гаек куда не следует», — поделился предположением Егоров.

Напомним, ранее стало известно, что Роскосмосу не удалось установить связь с запущенным с космодрома «Восточный» метеорологическим спутником «Метеор-М». Как сообщили в корпорации, в настоящее время ведется анализ всей информации по нештатной ситуации.

Отметим, о том, что причиной нештатной ситуации со спутником мог быть человеческий фактор, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли уже сообщил «Интерфакс».