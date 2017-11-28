Следите за самолетами в Черном море: в Госдуме ответили на обвинения Волкера

Москва, 28 ноября. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявления спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который обвинил Россию в ответственности за конфликт на юго-востоке Украины.

Он также обвинил Москву в ответственности за осложнение отношений с США.

Швыткин напомнил, что президент США Дональд Трамп назвал «замечательным» прошедший телефонный разговор с Владимиром Путиным. В беседе были затронуты темы Украины и Сирии.

«Волкер сегодня не наделен полномочиями принимать соответствующие решения. Ему (лучше — прим. ред.) следить за провокационными действиями американского самолета над Черным морем. США никто не наделил полномочиями третейского судьи, чтобы выдвигать обвинения в адрес России», — цитирует депутата RT.

Швыткин назвал действия американской стороны «деструктивными» и призвал объединиться, чтобы призвать Белый дом к ответу.

По словам депутата, многие американские парламентарии с опаской комментируют действия собственного правительства.