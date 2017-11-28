Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Великих Луках
Политика
Следите за самолетами в Черном море: в Госдуме ответили на обвинения Волкера
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Следите за самолетами в Черном море: в Госдуме ответили на обвинения Волкера

    15:22  28 Ноября 2017
    135

    Следите за самолетами в Черном море: в Госдуме ответили на обвинения Волкера

    Москва, 28 ноября. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявления спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который обвинил Россию в ответственности за конфликт на юго-востоке Украины.

    Он также обвинил Москву в ответственности за осложнение отношений с США.

    Швыткин напомнил, что президент США Дональд Трамп назвал «замечательным» прошедший телефонный разговор с Владимиром Путиным. В беседе были затронуты темы Украины и Сирии.

    «Волкер сегодня не наделен полномочиями принимать соответствующие решения. Ему (лучше — прим. ред.) следить за провокационными действиями американского самолета над Черным морем. США никто не наделил полномочиями третейского судьи, чтобы выдвигать обвинения в адрес России», — цитирует депутата RT.

    Швыткин назвал действия американской стороны «деструктивными» и призвал объединиться, чтобы призвать Белый дом к ответу.

    По словам депутата, многие американские парламентарии с опаской комментируют действия собственного правительства.

    «Многие парламентарии, откровенно говоря, очень настороженно высказывают позицию США по отношению к нашей стране. Потому что они видят, что большую роль играет не диалог, а деструктивная позиция», — резюмировал российский депутат

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #волкер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть