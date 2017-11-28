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«Хезболла» заявила, что британцы тайно обучают саудитов для войны в Йемене
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    «Хезболла» заявила, что британцы тайно обучают саудитов для войны в Йемене

    15:11  28 Ноября 2017
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    «Хезболла» заявила, что британцы тайно обучают саудитов для войны в Йемене

    Бейрут, 28 ноября. Представители ливанского движения «Хезболла» сообщили, что британские военные инструкторы занимаются подготовкой саудовских войск для войны в Йемене.

    Медиа-крыло ливанского движения сопротивления опубликовало снимок, на котором зафиксирован британский военный инструктор, показывающий саудовским военнослужащим карту Йемена и прилегающих районов. Возможно, сообщает источник, участники совещания обсуждают стратегию наступательных действий.

    В рамках курсов подготовки, которые получили название «Операция перекресток», 50 британских военнослужащих обучают саудовские войска тактике и навыкам ведения боестолкновений. Источник «Хезболлы» сообщает, что с начала саудовской агрессии в 2015 году в Йемене погибло более 12 тысяч человек.

    «Хезболла» заявила, что британцы тайно обучают саудитов для войны в Йемене

    Автор: Алексей Громов
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    #великобритания #саудовская аравия #йемен #хезболла
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