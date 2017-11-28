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«Россия на нас плюнула»: в Киеве назвали причины высокого уровня преступности на Украине
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    «Россия на нас плюнула»: в Киеве назвали причины высокого уровня преступности на Украине

    15:13  28 Ноября 2017
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    «Россия на нас плюнула»: в Киеве назвали причины высокого уровня преступности на Украине

    Киев, 28 ноября. Украина попала в топ-25 стран, где зафиксирован наивысший уровень организованной преступности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного специалистами Всемирного экономического форума. В группе стран с наиболее высоким уровнем организованной преступности Украина оказалась рядом с государствами Южной, Латинской Америки и Африки.

    По мнению украинской правозащитницы Татьяны Монтян, рост уровня преступности в стране будет продолжаться, поскольку представители украинских элит системно занимаются организованной преступностью.

    «Ничего удивительного. У нас государство — преступник само по себе. У нас нардепы сами воры, и дети у них разбоем с 14-ти лет занимаются», — заявила Монтян в интервью РИА Новости Украина.

    Она  также добавила, что нынешние представители украинской власти совершили государственный переворот при поддержке западных интервентов, чтобы получить возможность грабить свой народ. При этом западное вмешательство направлено исключительно на окончательное разрушение всех государственных институтов Украины.

    «Россия на нас плюнула давно с высокой горы, когда признала эту шайку мародеров, и теперь нами занимается только Запад. А то, что делает Запад, нас окончательно разрушает», — отметила Монтян.

    По ее словам, Запад постоянно заявляет о поддержке борьбы с коррупцией на Украине, однако в действительности помогает украинским элитам разворовывать и разрушать страну.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #рейтинг #монтян #преступность
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