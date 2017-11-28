Экс-глава ВАДА заявил, что у России есть проблема с допингом

Москва, 28 ноября. Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд объяснил, почему бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков решил уехать из РФ, а также заявил, что у России есть проблемы с допингом.

По его словам, в период до сочинских Игр-2014 «Родченков был частью системы».

«После публикации доклада возглавляемой мной комиссии он лишился поста главы Московской антидопинговой лаборатории. Впоследствии ему стало известно о смерти сначала одного, а менее чем через две недели и второго своего предшественника на этой должности», — подчеркнул он.

Паунд отметил, что Родченков увидел, что его дела совсем плохи, поэтому «решил покинуть страну», передает RT.

Кроме того, Паунд заявил, что у России якобы есть «проблема с допингом, а вовсе не у ВАДА или МОК».

Напомним, ранее бывший глава ВАДА заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) согласилось взять на себя ответственность за систему государственной поддержки допинга в Российской Федерации.

Как ранее сообщало издание «ФедералПресс», аналитик Центра прикладных исследований и программ Николай Пономарев считает, что РФ не имеет запасов, чтобы защитить свои интересы на международной спортивной арене.