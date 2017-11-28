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Политика
«Федеральный сельсовет» решит, кого поддержать на выборах-2018, в конце декабря
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    «Федеральный сельсовет» решит, кого поддержать на выборах-2018, в конце декабря

    15:08  28 Ноября 2017
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    «Федеральный сельсовет» решит, кого поддержать на выборах-2018, в конце декабря

    Москва, 28 ноября. Общественное движение «Федеральный сельсовет» 26 декабря определит, какого кандидата будет поддерживать на выборах президента России в 2018 году, сообщил один из сопредседателей движения Василий Мельниченко.

    «Федеральный сельсовет», а также партии, с которыми он сотрудничает — Объединенная аграрно-промышленная партия, Партия возрождения села, Партия дела и «Возрождение аграрной России» — 26 декабря определятся, кого поддерживать на выборах-2018.

    «В декабре все партии и кандидаты в президенты заявят о себе, выступят, дадут свои предложения, что они планируют», — пояснил Мельниченко.

    Сопредседатель Партии возрождения села Борис Мельниченко призвал аграрные партии объединиться. Он предположил, что необходимо создать новую партию на базе старой, однако «с определенным переименованием».

    «Федеральный сельсовет» решит, кого поддержать на выборах-2018, в конце декабря

    Автор: Катерина Тимошенская
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