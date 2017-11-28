«Федеральный сельсовет» решит, кого поддержать на выборах-2018, в конце декабря

Москва, 28 ноября. Общественное движение «Федеральный сельсовет» 26 декабря определит, какого кандидата будет поддерживать на выборах президента России в 2018 году, сообщил один из сопредседателей движения Василий Мельниченко.

«Федеральный сельсовет», а также партии, с которыми он сотрудничает — Объединенная аграрно-промышленная партия, Партия возрождения села, Партия дела и «Возрождение аграрной России» — 26 декабря определятся, кого поддерживать на выборах-2018.

«В декабре все партии и кандидаты в президенты заявят о себе, выступят, дадут свои предложения, что они планируют», — пояснил Мельниченко.

Сопредседатель Партии возрождения села Борис Мельниченко призвал аграрные партии объединиться. Он предположил, что необходимо создать новую партию на базе старой, однако «с определенным переименованием».