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Политика
Глава МВД Украины «похоронил» минские соглашения
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    Глава МВД Украины «похоронил» минские соглашения

    15:16  28 Ноября 2017
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    Глава МВД Украины «похоронил» минские соглашения

    Киев, 28 ноября. Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины себя исчерпали. Об этом во вторник заявил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию». 

    По словам украинского министра, минские соглашения не работают.

    «Могут ли минские соглашения быть рассмотрены как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта? По моему мнению, нет», — передает слова Авакова «РИА Новости»

    Кроме того, Аваков заявил о том, что минские договоренности «мертвы».

    «Минские соглашения мертвы», — передает слова Авакова пресс-служба украинского ведомства в микроблоге социальной сети Twitter. 

    Кроме того, он заявил о необходимости подписания новых соглашений.

    Напомним, с сентября 2014 года контактная группа в столице Белоруссии приняла уже три документа, регламентирующих стадии по деэскалации конфликта в Донбассе. Однако украинская сторона постоянно нарушает принятые в Минске договоренности. 

    Автор: Дана Балан
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    #донбасс #украина #минские соглашения #аваков #минские договоренности
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