Глава МВД Украины «похоронил» минские соглашения

Киев, 28 ноября. Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины себя исчерпали. Об этом во вторник заявил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию».

По словам украинского министра, минские соглашения не работают.

«Могут ли минские соглашения быть рассмотрены как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта? По моему мнению, нет», — передает слова Авакова «РИА Новости».

Кроме того, Аваков заявил о том, что минские договоренности «мертвы».

«Минские соглашения мертвы», — передает слова Авакова пресс-служба украинского ведомства в микроблоге социальной сети Twitter.

Арсен #Аваков на #NEF2017: Мінські угоди мертві. Вони були необхідні лише як інструмент припинення вогню. Їх імплементація не сприятиме досягненню безпеки на всій території України. pic.twitter.com/l4KrylJK0x — МВС України (@MVS_UA) November 28, 2017

Кроме того, он заявил о необходимости подписания новых соглашений.

Напомним, с сентября 2014 года контактная группа в столице Белоруссии приняла уже три документа, регламентирующих стадии по деэскалации конфликта в Донбассе. Однако украинская сторона постоянно нарушает принятые в Минске договоренности.