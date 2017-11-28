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Успехи ВКС РФ в Сирии помогли российскому оружию покорить арабский мир — Al Rai
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    Успехи ВКС РФ в Сирии помогли российскому оружию покорить арабский мир — Al Rai

    15:47  28 Ноября 2017
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    Успехи ВКС РФ в Сирии помогли российскому оружию покорить арабский мир — Al Rai

    Амман, 28 ноября. Влиятельный политический журнал Al Rai, пользующийся огромной популярностью в Иордании, констатировал победу «русского оружия в арабском мире». 

    Истребители Сухого и бомбардировщики Туполева так зарекомендовали себя в Сирии, что из арабских стран, желающих приобрести российское оружие, уже выстроилась очередь, пишет автор материала доктор Хисам Аль-Атум.

    Кроме того, он напомнил о появлении саудовского инвестиционного фонда в Москве, а также прочном закреплении российского мирного атома в ОАЭ, Тунисе и Ливии. Отношения со странами Ближнего Востока Россия налаживала, пока США занимались милитаризацией региона, заметил Хисам Аль-Атум. Москва же, как указывает специалист, в своей политике придерживается решений Совета Безопасности ООН, Международного суда ООН, принципов международного права, в том числе гуманитарного. 

    Успехи ВКС РФ в Сирии помогли российскому оружию покорить арабский мир — Al Rai

    Затронул эксперт и вопрос сирийского урегулирования, отметив, что Россия настаивает на политическом диалоге в республике и необходимости демократических решений на основе выборов. Напомнил он и о межсирийских переговорных процессах в Женеве и Астане, на которых Россия «также успешно проявила себя, достигнув успеха в создании зон дэскалации». Отдельно упомянул автор и помощь России по вывозу из САР химического оружия, угрожавшего безопасности республики (17 ноября Минобороны РФ сообщило, что боевые корабли РФ и судна обеспечения оборонного ведомства задействовали для вывоза из Сирии 1100 тонн химического оружия, — прим. ФАН). 

    Успехи ВКС РФ в Сирии помогли российскому оружию покорить арабский мир — Al Rai

    «Высококлассные ВКС России борются с терроризмом в Сирии, истребители Сухого и бомбардировщики Туполева наносят удары по террористам с авианосцев в Каспийском и Средиземном морях, что побуждает арабские страны покупать больше российского оружия, которое доказало свою эффективность и непрерывно совершенствуется», — резюмировал Хисам Аль-Атум.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #вкс рф #оружие
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