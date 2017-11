Новый проект России и Китая «Ледяной шелковый путь»

Сотрудничество России и Китая в рамках реализации проекта «Ледяной шелковый путь» сулит немало выгоды обеим сторонам. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Silk Road on Ice» to enhance Russia-China cooperation in Arctic» («Проект «Ледяной шелковый путь» развивает российско-китайское сотрудничество в Арктике»), опубликованной китайским информационным агентством «Xinhua».

Совместный проект России и Китая под названием «Ледяной шелковый путь» будет способствовать объединению стратегических инициатив двух стран и развитию всестороннего сотрудничества России и Китая в Арктике.

«Инициатива создания Евразийского экономического союза и его сопряжение с проектом «Один пояс и один путь» становится действительно глобальной инициативой, способной радикально изменить существующий миропорядок», — сказал Владимир Ремига, председатель Координационного совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей (ICIE).

Инициатива «Один пояс и один путь», предложенная Китаем в 2013 году, направлена ​​на создание торговых и инфраструктурных сетей, соединяющих Азию с Европой и Африкой по маршрутам древнего Шелкового пути, а также за его пределами. «Один пояс и один путь» включает в себя проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь 21-го века».

В декабре 2015 года, в своем ежегодном заявлении профсоюза к Федеральному Собранию РФ, президент Владимир Путин объявил идею о более тесном евразийском партнерстве, основанном на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), официально созданном в январе 2015 года.

Управляемый Россией ЕАЭС, который объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию, является экономическим блоком, направленным на оптимизацию потока товаров и услуг среди его членов.

Во время визита в Москву в мае 2015 года президент Китая Си Цзиньпин подписал с Путиным соглашение о согласовании инициативы «Один пояс и один путь» с ЕАЭС.

Отметив, что Россия является важным партнером в строительстве нового Шелкового пути, Си в июле призвал обе страны к сотрудничеству по Северному морскому пути в Арктике, чтобы совместно реализовать «Ледяной шелковый путь».

«Ледяной шелковый путь» подразумевает кратчайший путь из Тихого океана в Атлантический через Арктику. Этот путь рассматривается как третий путь инициативы, предложенной Китаем, которая первоначально подразумевала лишь один маршрут, пролегающий на запад из Китая до Европы.

По словам Владимира Ремиги, как ведущие страны в продвижении этой глобальной инициативы, Россия и Китай уже перешли от поверхностных обсуждений к практической реализации, начав работу над совместным технико-экономическим соглашением о евразийском экономическом партнерстве, которое, как ожидается, будет готово к концу 2017 года.

«В ходе встречи глав правительств России и Китая в начале ноября совместное строительство НИИ активно обсуждалось как важная часть формирования Великого Евразийского партнерства и Поясной и дорожной инициативы», — сказал Ремига.

По словам Ремиги, обсуждение совместной реализации проекта «Ледяного шелкового пути» стало значительным стимулом для принятия новой российской программы развития арктической зоны до 2025 года с бюджетным финансированием, составляющим более 16 миллиардов рублей (274 миллиона долларов США).

«Сотрудничество с Китаем во многом рассматривается как важный фактор для реализации этой программы», — сказал он.

В этом контексте совместное освоение нефтяных и газовых месторождений, а также строительство различных объектов инфраструктуры, таких как железные дороги и порты, служит интересам обеих стран.

«Основной областью сотрудничества является развитие инфраструктуры Северного морского пути и организация по нему грузовых перевозок, нужно превратить этот маршрут в глобальную конкурентоспособную транспортную артерию», — сказал Ремига.

Северный морской путь рассматривается Китаем как важнейшая часть «Ледяного шелкового пути». По некоторым оценкам, полное раскрытие потенциала этого арктического маршрута сократит ежегодные издержки международной морской торговли на 53,3-127,4 млрд долларов к 2020 году.

Тем не менее, Ремига добавил, что, несмотря на прогресс в сотрудничестве, есть проблемы в использовании Северного морского пути и реализации соответствующих инфраструктурных проектов, в том числе значительная нехватка грузовых судов ледового класса.

«В России уже началось строительство новых мощных атомных ледоколов. В ближайшее время будет запущен первый из трех кораблей — ледокол «Арктика», за которым последуют «Сибирь» в 2019 году и «Урал» в 2020 году. Но строительство именно грузовых судов ледового класса в России еще не началось», — сказал он.

По словам Ремиги, Китай и Россия в настоящее время ведут переговоры о создании совместного предприятия по строительству грузовых судов ледового класса, а также модернизации портов и общей навигационной инфраструктуры.