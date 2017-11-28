Суд взвесит два миллиона долларов, переданных Сечиным Улюкаеву
Москва, 28 ноября. Замоскворецкий суд Москвы взвесит два миллиона долларов, переданные главой «Роснефти» Игорем Сечиным бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву.
Следственный эксперимент назначили по просьбе обвинения, чтобы решить вопрос о том, мог ли Улюкаев, не открывая сумки, понять, что в ней находятся деньги, а не вино.
Сам Алексей Улюкаев утверждает, что в сумке было обещанное ему вино. Именно по этой причине, заявляет бывший министр, он не стал в нее заглядывать и сразу пошел к машине.
Эксперимент будет проведен прямо в зале суда, сообщает агентство РИА Новости.
Ранее сообщалось, что адвокаты Улюкаева отказались вновь вызывать Сечина на допрос из уважения к суду.
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